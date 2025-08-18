"Петербургская биржа" провела первую экспортную сделку по поставке пиломатериалов в КНР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Первая экспортная сделка по реализации пиломатериалов с поставкой в Китай состоялась на "Петербургской бирже". В рамках контракта было поставлено 3,8 тысячи куб. м пиломатериалов хвойных пород с доставкой до станции "Тайцан" в КНР в составе контейнерного поезда с применением механизма "Оператора товарных поставок РЖД" (ОТП), сообщила пресс-служба биржи.

Продавцом выступила компания "Русфорест Магистральный" (входит в группу компаний "ЛесРесурс") из Сибирского федерального округа. В торгах приняли участие три компании из КНР, по итогам конкурентного отбора продукция была приобретена одной из них.

Механизм ОТП РЖД ранее применялся для внутренних поставок, теперь, вслед за экспортными поставками нефтепродуктов, он будет использоваться и для экспорта леса и лесоматериалов.

"На рынке леса и лесоматериалов мы выходим на следующий этап развития - экспортную торговлю. Этот пилотный проект стал первым применением механизма ОТП РЖД для международных поставок лесной продукции. Мы на пути налаживания и развития биржевой торговли на международном уровне. Проект по экспортной торговле лесом и лесоматериалами является для нас приоритетным, и в перспективе мы расширим линейку товаров, используя полученный опыт", - прокомментировал начальник управления по развитию рынка леса и лесоматериалов Петербургской биржи Сергей Костромин.

Эксперименты с биржевым экспортом товаров ЛПК биржа начала в 2023 году со странами ЕАЭС, в частности с Казахстаном. В 2024 году возникла идея запустить полностью биржевой экспортный проект с лесопродукцией в азиатском направлении с использованием системы ОТП РЖД, рассказывал "Интерфаксу" управляющий директор биржи Алексей Рыжиков.

В июле он говорил журналистам, что в рамках подготовки пилотной биржевой сделки по экспорту пиломатериалов через ОТП биржа фиксирует большой интерес к проекту со стороны российских производителей. "Там фактически очередь из желающих принять участие, когда проект выйдет на промышленные рельсы", - говорил топ-менеджер. Биржа ожидала, что первая сделка пройдет уже до конца июля.

В целом объем торгов лесоматериалами на "Петербургской бирже" в первом полугодии 2025 года составил 2,037 млн кубометров древесины на общую сумму 3,947 млрд рублей. Было заключено 427 договоров на поставку древесины. В организованных торгах лесоматериалами на Петербургской бирже принимают участие продавцы из 42 регионов России. Среди них: более 180 государственных (муниципальных) подведомственных учреждений, 20 учреждений ФСИН, а также коммерческие предприятия и другие государственные (муниципальные) предприятия лесной отрасли.

Покупателями древесины на "Петербургской бирже" во II квартале 2025 года стали представители 58 регионов России, а также Казахстана. Объем торгов лесоматериалами с поставкой за пределы России составил 5 882 куб. м, что выше объема торгов за аналогичный период прошлого года на 44%, сообщал Рыжиков.