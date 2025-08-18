Поиск

"Петербургская биржа" провела первую экспортную сделку по поставке пиломатериалов в КНР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Первая экспортная сделка по реализации пиломатериалов с поставкой в Китай состоялась на "Петербургской бирже". В рамках контракта было поставлено 3,8 тысячи куб. м пиломатериалов хвойных пород с доставкой до станции "Тайцан" в КНР в составе контейнерного поезда с применением механизма "Оператора товарных поставок РЖД" (ОТП), сообщила пресс-служба биржи.

Продавцом выступила компания "Русфорест Магистральный" (входит в группу компаний "ЛесРесурс") из Сибирского федерального округа. В торгах приняли участие три компании из КНР, по итогам конкурентного отбора продукция была приобретена одной из них.

Механизм ОТП РЖД ранее применялся для внутренних поставок, теперь, вслед за экспортными поставками нефтепродуктов, он будет использоваться и для экспорта леса и лесоматериалов.

"На рынке леса и лесоматериалов мы выходим на следующий этап развития - экспортную торговлю. Этот пилотный проект стал первым применением механизма ОТП РЖД для международных поставок лесной продукции. Мы на пути налаживания и развития биржевой торговли на международном уровне. Проект по экспортной торговле лесом и лесоматериалами является для нас приоритетным, и в перспективе мы расширим линейку товаров, используя полученный опыт", - прокомментировал начальник управления по развитию рынка леса и лесоматериалов Петербургской биржи Сергей Костромин.

Эксперименты с биржевым экспортом товаров ЛПК биржа начала в 2023 году со странами ЕАЭС, в частности с Казахстаном. В 2024 году возникла идея запустить полностью биржевой экспортный проект с лесопродукцией в азиатском направлении с использованием системы ОТП РЖД, рассказывал "Интерфаксу" управляющий директор биржи Алексей Рыжиков.

В июле он говорил журналистам, что в рамках подготовки пилотной биржевой сделки по экспорту пиломатериалов через ОТП биржа фиксирует большой интерес к проекту со стороны российских производителей. "Там фактически очередь из желающих принять участие, когда проект выйдет на промышленные рельсы", - говорил топ-менеджер. Биржа ожидала, что первая сделка пройдет уже до конца июля.

В целом объем торгов лесоматериалами на "Петербургской бирже" в первом полугодии 2025 года составил 2,037 млн кубометров древесины на общую сумму 3,947 млрд рублей. Было заключено 427 договоров на поставку древесины. В организованных торгах лесоматериалами на Петербургской бирже принимают участие продавцы из 42 регионов России. Среди них: более 180 государственных (муниципальных) подведомственных учреждений, 20 учреждений ФСИН, а также коммерческие предприятия и другие государственные (муниципальные) предприятия лесной отрасли.

Покупателями древесины на "Петербургской бирже" во II квартале 2025 года стали представители 58 регионов России, а также Казахстана. Объем торгов лесоматериалами с поставкой за пределы России составил 5 882 куб. м, что выше объема торгов за аналогичный период прошлого года на 44%, сообщал Рыжиков.

Казахстан Китай РЖД Русфорест Магистральный Петербургская биржа Сергей Костромин Алексей Рыжиков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });