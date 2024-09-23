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Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.
Фото: Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России на замену лифтов в трехлетней перспективе требуется около 22 млрд рублей, заявила "Парламентской газете" заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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"Количество лифтов, которое своевременно не заменяется, оно постоянно накапливается. Мы должны были заменить все исчерпавшие свой срок службы лифты к 2025 году, но, скорее всего, этот срок будет перенесен (...). Выхода другого нет, потому что если этот срок не перенести, с 2025 года Ростехнадзор начнет просто все лифты, которые старше 25 лет, останавливать. Тут без поддержки государства невозможно обойтись. (...) Чтобы нам эту проблему решить, нужно в диапазоне трехлетнем порядка 22 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, эта цифра основана на опыте Свердловской области: регион софинансировал собственникам часть стоимости лифтов, также в нее включалась программа рассрочки на пять лет. Однако Разворотнева сомневается в том, что в федеральном бюджете следующего трехлетнего периода появятся эти средства. Она подчеркнула, если сейчас не выделить на замену лифтов 22 млрд рублей, через три года потребуется сумма в три-четыре раза больше.

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить утверждение "дорожной карты" по развитию производства лифтов в России. Кроме того, до 30 декабря нужно предусмотреть финансирования замены лифтов через высвобожденные деньги, связанные со списанием регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

В марте 2024 года Госдума попросила правительство обратить особое внимание на решение вопросов ЖКХ и замены лифтов. В частности, депутаты попросили премьер-министра Михаила Мишустина принять меры для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определить круг задач и назначить ответственного.

Госдума Михаил Мишустин Ростехнадзор правительство Свердловская область Светлана Разворотнева
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