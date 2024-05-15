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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Щербинский лифтовый завод в 2023 году впервые получил прибыль после банкротства

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу "ДОМ.РФ") в 2023 году получил первую прибыль после банкротства, заявил в Госдуме гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

"(...) Три года назад мы взяли в собственность банкротный Щербинский лифтостроительный завод, который был просто в нуле. В прошлом году он получил первую прибыль - 1 млрд рублей", - сказал он.

АО "Щербинский лифтостроительный завод" ведет свою историю с 1943 года. Сейчас это один из крупнейших в России производителей лифтового оборудования (грузовые и пассажирские лифты, монтаж и обслуживание).

Виталий Мутко ДОМ.РФ Щербинский лифтовый завод ЩЛЗ
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