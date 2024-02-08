British American Tobacco усомнился в возможности вернуть российские активы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT), продавший в 2023 году свои активы в России, имеет двухлетний опцион на их обратный выкуп, сообщается в отчете компании. Однако, как считают в компании, его реализация маловероятна.

С учетом предполагаемого риска инвестирования в Россию в будущем и, как следствие, высокой ставки дисконтирования "любая стоимость, связанная с реализацией опционов, была бы несущественной", отмечается в документе.

BAT отчитался о снижении выручки по итогам 2023 года до 27,28 млрд фунтов с 27,66 млрд фунтов годом ранее. Снижение во многом обусловлено продажей бизнеса в России и Белоруссии, объяснила компания в пресс-релизе. Доналоговый убыток в минувшем году составил 17,06 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прибылью в 9,32 млрд фунтов в 2022 году.

В сентябре 2023 года BAT закрыл сделку по продаже бизнеса в России (АО "БАТ-СПб" и АО "МУМТ") и Белоруссии, покупателем стал консорциум, возглавляемый местным менеджментом. После совершения сделки активы были переименованы в ITMS Group.

По данным ЕГРЮЛ, с конца сентября 2023 года владельцем АО "И.Т.М.С." является BFI Holding из ОАЭ.

Согласно реестру Abu Dhabi Global Market (ADGM), на который ссылался "Коммерсантъ", BFI Holding владеют Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. Енер был гендиректором BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии, Барвин возглавлял департамент по правовым вопросам. Осаволюк и Кудинов могут быть связаны с дистрибутором BAT в России ГК СНС. Доли учредителей BFI Holding в реестре ADGM не раскрываются.

Выручка АО "И.Т.М.С." в 2022 году составила 42,739 млрд рублей против 38,935 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 2,205 млрд рублей против 1,729 млн рублей соответственно.