British American Tobacco снизил годовую выручку из-за продажи бизнеса в России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) завершил 2024 год с доналоговой прибылью.

Доналоговая прибыль компании в 2024 году составила 3,54 млрд фунтов ($4,41 млрд) против убытка в 17,06 млрд фунтов, полученным годом ранее на фоне масштабных расходов на обесценение активов, сказано в предварительной отчетности.

Скорректированная операционная прибыль сократилась до 11,89 млрд фунтов с 12,47 млрд фунтов.

Выручка за 2024 год снизилась на 5,2%, до 25,87 млрд фунтов. Снижение доходов в том числе обусловлено продажей бизнеса в России и Белоруссии, отметила BAT в пресс-релизе.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 26,11 млрд фунтов, скорректированную операционную прибыль - 11,95 млрд фунтов.

В 2025 году компания ожидает роста выручки на 1%, скорректированной операционной прибыли - на 1,5-2,5% (в обоих случаях - без учета изменений курсов валют).

BAT также повысила дивиденды на 2%, до 240,24 пенса на акцию, и планирует в текущем году выкупить собственные акции на 900 млн фунтов.