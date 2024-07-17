Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке, инфляции и ВВП РФ

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,8% с 15,9% в мае, на 2025 год - до 15% с 12,4%, на 2026 год - до 10,6% с 9,4%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ.

На 2027 год прогноз аналитиков по средней ключевой ставке составляет 8%.

Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки осталась на прежнем уровне в 7,5%.

Опрос проводился 12-16 июля 2024 года.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год повышен до 3,2% с 2,9%. Ожидания аналитиков по инфляции на этот год тоже выросли - до 6,5% с 5,5%.

Прогноз по росту ВВП на 2025 год остался на уровне 1,7%, на 2026 год повышен до 1,7% с 1,6%.

Прогноз по инфляции на следующий год повышен до 4,5% с 4,2%, на 2026 год не изменился - 4,0%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 31 экономиста из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля (92,3 рубля в мае), в 2025 году - 95 рублей (96,2 рубля ранее), в 2026 году - 97,2 рубля (98,3 рубля ранее). В 2027 году ожидают его на уровне 98,9 рубля.