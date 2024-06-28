Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае снизился на 2 млрд руб.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае 2024 года уменьшился на 2 млрд руб., или на 0,1%, до 1,392 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в мае увеличился на 111 млрд рублей, или на 0,5%, до 20,596 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае осталась на уровне 6,8%. Значение этого показателя на 1 июня минимальное с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В январе-мае 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 91 млрд рублей, или на 6,1%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.