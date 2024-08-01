Следующее заседание комитета ОПЕК+ пройдет 2 октября

Страны-добровольцы подтвердили возможность отказа от роста добычи нефти

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ назначена на 2 октября, сообщил секретариат по итогам прошедшего 1 августа заседания JMMC.

Источники сообщали, что после сегодняшнего мероприятия вряд ли стоит ожидать каких-то рекомендаций от комитета по изменению политики по добыче нефти.

В пресс-релизе ОПЕК говорится о подтверждении ранее озвученных планов: восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+, которые сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с, но в июне решили, что с октября начнут ее постепенно наращивать (примерно на 180-200 тысяч б/с в месяц), подтвердили в четверг, что могут отказаться от наращивания или приостановить его в зависимости от ситуации на рынке.

Страны, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с представленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия).

JMMC рассмотрел итоги добычи странами альянса в мае и июне, отметив высокое общее исполнение обязательств. Комитет сохраняет за собой право созывать дополнительные заседания или требовать проведения министерской встречи стран ОПЕК+.

Как сообщалось, с учетом принятого недавно плана компенсаций недосокращенной добычи "штрафниками" теперь планируется, что в октябре добыча не увеличится, а снизится по сравнению с сентябрем на 77 тысяч б/с - до 35,48 млн б/с. Наибольший вклад в сокращение привнесет Казахстан, который в октябре обещал компенсировать недосокращенные ранее 265 тысяч б/с, выведя Кашаган на плановый ремонт. Еще 80 тысяч б/с должен компенсировать Ирак и 10 тысяч б/с - Россия. В сентябре Ирак и Казахстан совместно сократят добычу к ранее объявленному плану на 98 тысяч б/с.

Таким образом, новый план добычи ОПЕК+ в октябре на 355 тысяч б/с меньше, чем план до компенсаций.