Фондовые индексы США снизились из-за слабой отчетности компаний

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний.

Walt Disney Co. , крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, вернулась к чистой прибыли в третьем финансовом квартале (завершился 29 июня) и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка. Тем не менее бумаги компании подешевели на 4,5%, поскольку снижение операционной прибыли тематических парков разочаровало экспертов, сообщает Trading Economics.

Акции Amgen ушли вниз на 5%. Эта биотехнологическая компания во втором квартале зафиксировала резкое падение чистой прибыли из-за увеличения расходов, скорректированный показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Airbnb Inc. рухнула на 13,4%. Сервис бронирования жилья во втором квартале снизил чистую прибыль на 15%, а также дал слабый прогноз выручки на текущий период.

Сервис заказа такси Lyft Inc. в минувшем квартале получил чистую прибыль впервые в истории компании благодаря росту количества поездок до рекордного уровня. Однако на фоне слабого прогноза падение котировок акций компании превысило 17%.

Производитель электромобилей Rivian в апреле-июне зафиксировал рост чистого убытка, хотя выручка оказалась лучше прогноза. Цена бумаг компании снизилась на 6,9%.

CVS Health Corp. , которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna, во втором квартале снизила чистую прибыль и ухудшила годовой прогноз. Акции компании подешевели на 3,2%.

Интернет-сервис для путешественников TripAdvisor Inc. в минувшем квартале получил выручку ниже консенсус-прогноза, что стало причиной падения котировок на 16,6%.

Рыночная стоимость Tesla сократилась за день на 4,4%, Nvidia Corp. - на 5,1%, Intel Corp. - на 3,6%, Boeing Co. - на 1,1%, Walmart Inc. - на 1,2%.

В то же время цена акций Lumen Technologies Inc. взлетела почти на 33%. Телекоммуникационная компания заявила, что ожидает по итогам 2024 года свободный денежный поток в диапазоне $1-1,2 млрд, что существенно выше предыдущего прогноза в $100-300 млн.

Котировки бумаг Fortinet Inc. , работающей в сфере кибербезопасности, подскочили более чем на 25%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, при этом второй показатель и скорректированная прибыль превысили прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 234,21 пункта (на 0,6%) и составил 38763,45 пункта. Лидерами падения среди компонентов индекса стали акции Amgen и Walt Disney.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 40,53 пункта (на 0,77%) - до 5199,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 171,05 пункта (на 1,05%) и завершил сессию на отметке 16195,81 пункта.