Валютные резервы Китая в августе увеличились на 1% - до максимума за 8,5 лет

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе 2024 года увеличились на 1% - до $3,288 трлн по сравнению с $3,256 трлн месяцем ранее, говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

В нем отмечается, что объем резервов находится выше $3,2 трлн по итогам девяти месяцев подряд.

В августе они достигли самого высокого уровня за 8,5 года (с декабря 2015 года), сообщает Trading Economics. При этом результат практически совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных этим изданием.

Курс юаня в августе вырос на 1,9% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар США подешевел на 2,2% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, сообщило также SAFE. Объем запасов драгметалла остается на этом уровне с апреля.

При этом в стоимостном выражении резервы золота увеличились до $182,98 млрд со $176,64 млрд в конце июля за счет повышения цен на драгметалл до рекордного уровня.