Троценко и его аэропортовый холдинг "Новапорт" попали под санкции ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Предприниматель Роман Троценко включен в санкционный список Евросоюза, сообщается в официальном журнале ЕС.

В пояснениях Троценко описан как "ведущий бизнесмен, работающий в России, имеющий деловые интересы в железорудных и сталелитейных, угольных, инфраструктурных и энергетических компаниях". Контролируемые им предприятия, такие как "Воркутауголь", работают в секторах экономики, "обеспечивающих значительный источник дохода правительству РФ", говорится в журнале ЕС.

Под европейскими санкциями оказался и принадлежащий Троценко холдинг "Новапорт". Согласно пояснениям, "Новапорт", объединяющий сеть региональных аэропортов, поддерживает российское правительство в обеспечении материально-технической инфраструктуры для Военно-воздушных сил.