Троценко сообщил о сохранении интереса "Новапорта" к доле Fraport в "Пулково"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Новапорт" сохраняет интерес к покупке доли немецкого холдинга Fraport в операторе петербургского аэропорта "Пулково", но решение о выборе покупателя за текущими владельцами аэропорта, сообщил собственник "Новапорта" Роман Троценко.

"Мы в этих переговорах не являемся участниками. Если мы получим какое-то распоряжение заниматься этим, значит будем заниматься, - сказал Троценко журналистам в среду. - У нас есть интерес к "Пулково", но есть текущий состав акционеров, которые будут принимать для себя решение".

Оператором "Пулково" является ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС), 100% в котором ранее принадлежали кипрской Thalita Trading. На момент передачи "Пулково" в концессию в 2010 году крупнейшими участниками консорциума были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения Thalita Trading несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. В результате, на конец 2021 года доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%. Согласно отчетности ВВСС за 2022 год, в капитале компании оставались структуры ВТБ, Fraport и катарского фонда, другими участвующими обществами там были указаны кипрские Lovidius и Mevelida.

После начала конфликта на Украине Fraport сообщила о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее гендиректор компании Штефан Шульте уточнял, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года.

Параметры выхода Fraport из ВВСС будут определены до конца 2023 года, заявил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. В дальнейшем эта доля может быть продана - ею, по его словам, интересовались как российские, так и иностранные инвесторы.

В декабре правительство России утвердило постановление во исполнение указа президента о передаче 100% ВВСС в новое российское юрлицо - ООО "Холдинг ВВСС", которое было зарегистрировано также в декабре. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доли российских и иностранных участников созданного "Холдинга ВВСС" распределены следующим образом: 25% у Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide; 16,79% и 8,22% у ООО "Бизнес-Финанс" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг"; 2,33% у ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7"; 24,99% у F3 Holding LLC; 7,99% у Thirty Seventh Investment Company LLC; 7,48% у Nomeliar Ltd; 3,5% у Ayar International Investments Company; 1,26% у Bahrain Mumtalakat Holding Company; 1,05% у Felmen Ventures Limited; 1,04% у Zamoralo Holdings Ltd; 0,17% у Co-Investment Partnership 1, L.P.; 0,16% у Co-Investment Partnership V, L.P.; 0,02% у Mevelida LTD. В целом доли основных владельцев новой структуры соответствуют их долям в кипрской Thalita Trading.