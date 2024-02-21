Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Троценко сообщил о сохранении интереса "Новапорта" к доле Fraport в "Пулково"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Новапорт" сохраняет интерес к покупке доли немецкого холдинга Fraport в операторе петербургского аэропорта "Пулково", но решение о выборе покупателя за текущими владельцами аэропорта, сообщил собственник "Новапорта" Роман Троценко.

Экономика"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково""Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"Читать подробнее

"Мы в этих переговорах не являемся участниками. Если мы получим какое-то распоряжение заниматься этим, значит будем заниматься, - сказал Троценко журналистам в среду. - У нас есть интерес к "Пулково", но есть текущий состав акционеров, которые будут принимать для себя решение".

Оператором "Пулково" является ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС), 100% в котором ранее принадлежали кипрской Thalita Trading. На момент передачи "Пулково" в концессию в 2010 году крупнейшими участниками консорциума были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения Thalita Trading несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. В результате, на конец 2021 года доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%. Согласно отчетности ВВСС за 2022 год, в капитале компании оставались структуры ВТБ, Fraport и катарского фонда, другими участвующими обществами там были указаны кипрские Lovidius и Mevelida.

После начала конфликта на Украине Fraport сообщила о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее гендиректор компании Штефан Шульте уточнял, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года.

Параметры выхода Fraport из ВВСС будут определены до конца 2023 года, заявил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. В дальнейшем эта доля может быть продана - ею, по его словам, интересовались как российские, так и иностранные инвесторы.

В декабре правительство России утвердило постановление во исполнение указа президента о передаче 100% ВВСС в новое российское юрлицо - ООО "Холдинг ВВСС", которое было зарегистрировано также в декабре. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доли российских и иностранных участников созданного "Холдинга ВВСС" распределены следующим образом: 25% у Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide; 16,79% и 8,22% у ООО "Бизнес-Финанс" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг"; 2,33% у ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7"; 24,99% у F3 Holding LLC; 7,99% у Thirty Seventh Investment Company LLC; 7,48% у Nomeliar Ltd; 3,5% у Ayar International Investments Company; 1,26% у Bahrain Mumtalakat Holding Company; 1,05% у Felmen Ventures Limited; 1,04% у Zamoralo Holdings Ltd; 0,17% у Co-Investment Partnership 1, L.P.; 0,16% у Co-Investment Partnership V, L.P.; 0,02% у Mevelida LTD. В целом доли основных владельцев новой структуры соответствуют их долям в кипрской Thalita Trading.

Fraport Воздушные ворота северной столицы Новапорт Пулково Роман Троценко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" с 22 февраля запретит "шорты" по распискам Qiwi

ЦБ считает, что средств Киви банка должно хватить для возврата денег с кошельков

ЦБ считает, что средств Киви банка должно хватить для возврата денег с кошельков

ЦБ РФ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ биржи

ЦБ РФ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ биржи

Котировки "Мечела" усилили падение после публикации производственных показателей

Аграрии РФ готовятся к севу с надеждой сохранить площади при росте затрат. Обзор

Аграрии РФ готовятся к севу с надеждой сохранить площади при росте затрат. Обзор

У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы с оплатой услуг из-за Киви банка

Киви банк закрыл офисы

Падение цены расписок Qiwi достигало 50%

Бизнес группы Qiwi, не связанный с Киви банком, работает в обычном режиме

Бизнес группы Qiwi, не связанный с Киви банком, работает в обычном режиме

Клиенты Qiwi не могут пополнить кошельки и перевести с них средства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });