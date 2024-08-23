Петербургская валютная биржа опровергла сообщения о создании на ее площадке криптобиржи

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Появившиеся в ряде СМИ сообщения о планах Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) стать одной из площадок по торговле криптоактивами не соответствует действительности, заявила биржа.

"Утвержденная стратегия развития ориентирована на развитие собственных продуктов и сервисов на денежном и фондовом рынках и не предполагает предоставления каких-либо сервисов, связанных с криптовалютами", - говорится в сообщении СПВБ, распространенном в пятницу.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что в России могут появиться две криптобиржи, одна из которых будет создана на базе СПВБ для внешнеэкономической деятельности. Вторую площадку, по словам источника издания, планируется создать в Москве на базе Мосбиржи или в рамках экспериментально-правового режима.

Министр финансов Антон Силуанов 14 августа сообщал, что Минфин и Банк России обсуждают легализацию криптобирж, работа которых пока находится в серой зоне.

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал законы о легализации в РФ майнинга криптовалют, о запуске эксперимента по созданию в РФ площадки для использования криптовалют в международных расчетах и закон о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.

СПВБ – основана в 1992 году и предлагает широкий спектр биржевых услуг на денежном и фондовом рынках, включая IPO, а также предоставляет услуги на внебиржевых платформах (включая цифровые финансовые активы и унитарные цифровые права). Клиентами и контрагентами СПВБ являются ключевые государственные финансовые институты и крупнейшие банки страны.