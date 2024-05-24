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Банк России отметил значительную активизацию россиян на рынке криптоактивов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Банк России отмечает увеличение активности россиян в IV квартале 2023 года - I квартале 2024 года на рынке криптоактивов, которое может быть обусловлено ростом их котировок, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Так, объем притоков и оттоков криптоактивов (BTC, ETH, USDT и USDC), потенциально приходящийся на россиян, за отчетный период вырос до 4,5 трлн рублей, что на 15,6% больше по сравнению со II - III кварталами 2023 года. Этот показатель означает оборот транзакций (объемы движения средств пользователей между аккаунтами), и его нельзя трактовать, например, как объем вложений, объяснял ранее регулятор.

Совокупный веб-трафик российских пользователей на сайтах крупнейших криптовалютных площадок (криптобирж, P2P-площадок, криптообменников) за отчетный период увеличился на 16,4% по сравнению со II - III за кварталами 2023 года и составил 104,6 млн посещений.

На фоне ухода Binance из России, доля веб-трафика россиян, приходящаяся на эту криптобиржу, в I квартале сократилась до 16% с 47% в III квартале 2023 года. При этом доля пяти популярных криптобирж, ориентированных на развивающиеся рынки, выросла с 39% в III квартале 2023 года до 64% в I квартале 2024 года.

При этом риски криптовалют для граждан сохраняются, отмечает ЦБ. Во-первых, вместе с ростом цены биткойна увеличивался и уровень ее волатильности - с 23,4% в конце III квартала 2023 года до 80% в конце I квартала 2024 года. Во-вторых, нужно учитывать риски, связанные с возможными санкциями со стороны недружественных стран, сказано в обзоре.

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