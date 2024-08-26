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Минск выплатил проценты по евробондам Belarus-2026 и Belarus-2031 в нацвалюте

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии выплатило процентный доход по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2031 годах, выплата произведена в белорусских рублях на сумму $38,6 млн в эквиваленте, сообщил Минфин.

Как и ранее, средства зачислены на отдельный банковский счет, открытый в АСБ Беларусбанк, в соответствии с принятым в апреле 2022 года совместным постановлением правительства и Национального банка "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств".

1 июля Минфин выплатил в нацвалюте процентный доход по выпуску еврооблигаций с погашением в 2027 году на $22,9 млн. 28 февраля 2024 года состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2030 в нацвалюте на $18,6 млн. 26 февраля Минфин выплатил купоны по двум выпускам еврообигаций - Belarus-2026 и Belarus-2031 на общую сумму $38,6 млн в эквиваленте.

В конце декабря 2023 года Белоруссия перешла на выплату по еврооблигациям инвесторам из России через НРД. Выплаты производятся по еврооблигациям "Беларусь-2023" и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года. Данный выпуск был погашен белорусским Минфином в феврале прошлого года (основная сумма долга - $800 млн), однако российским владельцам получить причитающиеся выплаты не удавалось, на что они неоднократно жаловались.

В начале июля министерство финансов Белоруссии уточнило порядок исполнения обязательств по еврооблигациям, которые направлены на расширение действующих вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям. В частности, "выплаты в белорусских рублях по еврооблигациям через депозитарий-нерезидент будут осуществляться в пользу держателей еврооблигаций, приобретших ценные бумаги до даты погашения, определенной эмиссионной документацией. Для выпуска бумаг Беларусь-2023 датой погашения является 28 февраля 2023 года. Обязательным условием для выплат остается перевод еврооблигаций на счет эмитента", - отмечалось в сообщении ведомства.

Предусматривается также возможность замещения еврооблигаций с незавершенным сроком обращения (Беларусь-2026, Беларусь-2027, Беларусь-2030, Беларусь-2031) на внутренние государственные облигации Белоруссии через депозитарий-нерезидент.

Беларусбанк Белоруссия Минфин НРД
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