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Минск выплатил проценты по евробондам Belarus-2030 в нацвалюте на $18,6 млн

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии выплатило процентный доход по выпуску еврооблигаций с погашением в 2030 году, выплата произведена в белорусских рублях на сумму $18,6 млн в эквиваленте, сообщило ведомство.

Как и ранее, средства зачислены на отдельный банковский счет, открытый в АСБ Беларусбанк, в соответствии с принятым в апреле 2022 года совместным постановлением правительства и Национального банка "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств".

26 августа Минфин выплатил в нацвалюте процентный доход по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2031 годах на $38,6 млн в эквиваленте, 1 июля - по выпуску еврооблигаций с погашением в 2027 году на $22,9 млн. 28 февраля 2024 года состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2030 в нацвалюте на $18,6 млн. 26 февраля Минфин выплатил купоны по двум выпускам евробондов - Belarus-2026 и Belarus-2031 на общую сумму $38,6 млн в эквиваленте.

В конце декабря 2023 года Белоруссия перешла на выплату по еврооблигациям инвесторам из России через НРД. Выплаты производятся по еврооблигациям "Беларусь-2023" и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года. Данный выпуск был погашен белорусским Минфином в феврале прошлого года (основная сумма долга - $800 млн), однако российским владельцам получить причитающиеся выплаты не удавалось, на что они неоднократно жаловались.

В начале июля Министерство финансов Белоруссии уточнило порядок исполнения обязательств по еврооблигациям, которые направлены на расширение действующих вариантов исполнения обязательств. В частности, выплаты в белорусских рублях по еврооблигациям через депозитарий-нерезидент будут осуществляться в пользу держателей еврооблигаций, приобретших ценные бумаги до даты погашения, определенной эмиссионной документацией. Для выпуска бумаг "Беларусь-2023" датой погашения является 28 февраля 2023 года. Обязательным условием для выплат остается перевод еврооблигаций на счет эмитента.

Предусматривается также возможность замещения еврооблигаций с незавершенным сроком обращения ("Беларусь-2026", "Беларусь-2027", "Беларусь-2030", "Беларусь-2031") на внутренние государственные облигации Белоруссии через депозитарий-нерезидент.

Беларусбанк Белоруссия Минфин НРД АСБ Беларусбанк
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