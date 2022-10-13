Венесуэла не признает решение суда в США о принудительной продаже акций Citgo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Венесуэле назвали незаконным решение окружного суда штата Делавэр, который утвердил процесс принудительной продажи акций нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum, принадлежащей венесуэльской гоcкорпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

"Власти Венесуэлы категорически отвергают это неприемлемое решение", - говорится в пресс-релизе PDVSA.

Ранее на этой неделе окружной судья Леонард Старк одобрил процедуры продажи контрольного пакета акций PDV Holdings, подразделения PDVSA, единственным активом которой является Citgo, сообщил Bloomberg. В том числе, судья утвердил график продажи бумаг и привлечение инвестбанка Evercore Group для организации сделок.

Судья еще в 2021 году одобрил саму продажу акций, с помощью которой планируется привлечь средства для выплаты компенсации в размере $970 млн канадской золотодобывающей компании Crystallex за экспроприацию ее активов Венесуэлой.

Citgo, зарегистрированная в Хьюстоне, является ключевым зарубежным активом PDVSA. Компанию контролирует лидер венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

Венесуэла заявила в среду, что планирует задействовать международные институты и механизмы для защиты своих активов.