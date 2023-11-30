Добывающая золото в России Auriant увеличила квартальную EBITDA до $3 млн

В том числе в III квартале, по подсчетам, EBITDA составила $3 млн - вдвое больше, чем в июле-сентябре прошлого года. Рентабельность по EBITDA достигла 32%.

Квартальная выручка Auriant снизилась на 34%, до $9,3 млн, на фоне сокращения продаж в натуральном выражении. Компания отмечает, что на конец сентября накопила 101,7 кг (3,3 тыс. унций) произведенного, но не проданного золота.

Денежные затраты на Тардане - основном активе Auriant - в среднем за 9 месяцев составили $1189 на унцию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они подросли на 3%. Однако в III квартале, по подсчетам, денежные затраты компании могли снизиться до $990 на унцию.

На конец сентября общий долг Auriant составил $49,7 млн, чистый долг - $49,5 млн.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель III кв. 2023* III кв. 2022* Динамика 9 мес. 2023 9 мес. 2022 Динамика Производство золота, тыс. унций 6,385 6,024 6% 16,658 19,629 -15% Продажи золота, тыс. унций 5,006 8,168 -39% 14,097 22,168 -36% Средняя цена реализации, $ за унцию 1862 1721 8% 1911 1820 5% Выручка, $ млн 9,319 14,058 -34% 26,938 40,355 -33% Себестоимость, $ млн (6,112) (12,843) -52% (21,667) (26,492) -18% Денежные затраты на Тардане, $ на унцию 990 1410 -30% 1189 1156 3% Чистая прибыль (убыток), $ млн 0,614 (0,389) - (10,168) 9,271 - EBITDA, $ млн 2,986 1,381 116% 4,744 14,831 -68% Маржа EBITDA 32% 10% 22 п.п. 18% 37% -19 п.п. Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн 1,084 2,915 -63% 3,618 10,311 -65%

* часть показателей - расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.