Добывающая золото в России Auriant увеличила квартальную EBITDA до $3 млн
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, по итогам 9 месяцев 2023 года получила $4,7 млн EBITDA, сообщила компания.
В том числе в III квартале, по подсчетам, EBITDA составила $3 млн - вдвое больше, чем в июле-сентябре прошлого года. Рентабельность по EBITDA достигла 32%.
Квартальная выручка Auriant снизилась на 34%, до $9,3 млн, на фоне сокращения продаж в натуральном выражении. Компания отмечает, что на конец сентября накопила 101,7 кг (3,3 тыс. унций) произведенного, но не проданного золота.
Денежные затраты на Тардане - основном активе Auriant - в среднем за 9 месяцев составили $1189 на унцию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они подросли на 3%. Однако в III квартале, по подсчетам, денежные затраты компании могли снизиться до $990 на унцию.
На конец сентября общий долг Auriant составил $49,7 млн, чистый долг - $49,5 млн.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
|Показатель
|III кв. 2023*
|III кв. 2022*
|Динамика
|9 мес. 2023
|9 мес. 2022
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|6,385
|6,024
|6%
|16,658
|19,629
|-15%
|Продажи золота, тыс. унций
|5,006
|8,168
|-39%
|14,097
|22,168
|-36%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|1862
|1721
|8%
|1911
|1820
|5%
|Выручка, $ млн
|9,319
|14,058
|-34%
|26,938
|40,355
|-33%
|Себестоимость, $ млн
|(6,112)
|(12,843)
|-52%
|(21,667)
|(26,492)
|-18%
|Денежные затраты на Тардане, $ на унцию
|990
|1410
|-30%
|1189
|1156
|3%
|Чистая прибыль (убыток), $ млн
|0,614
|(0,389)
|-
|(10,168)
|9,271
|-
|EBITDA, $ млн
|2,986
|1,381
|116%
|4,744
|14,831
|-68%
|Маржа EBITDA
|32%
|10%
|22 п.п.
|18%
|37%
|-19 п.п.
|Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн
|1,084
|2,915
|-63%
|3,618
|10,311
|-65%
* часть показателей - расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.