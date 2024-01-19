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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Работающая в России шведская Auriant сократила производство золота на 14%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, по итогам 2023 года произвела 21,5 тысяч унций золота, говорится в ее пресс-релизе. Это на 14% меньше, чем в 2022 году, но соответствует прогнозу, который составлял 20,3-21,5 тыс. унций.

В том числе, по подсчетам, в IV квартале производство составило 4,8 тыс. унций, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Квартальные продажи Auriant снизились на 14%, до 5,3 тысячи унций, годовые - на 32%, до 19,4 тысячи унций.

Как сообщила ранее компания, в 2024 году она планирует произвести 18,6-19,3 тысячи унций золота, что подразумевает снижение объемов на 10-13% к прошлому году.

Производственные показатели Auriant Mining:

Показатель IV кв. 2023* IV кв. 2022* Динамика* 2023 2022 Динамика
Тардан
Добыча руды, тыс. т 59,8 56,6 6% 235,7 355,3 -34%
Содержание золота в добытой руде, кг 118,9 76,9 55% 549,2* 681,4 -19%
Средние содержания, г/т 1,99 1,36 46% 2,33 1,92 21%
Переработка руды на CIL, тыс. т 106,9 115,4 -7% 417,0 413,3 1%
Содержание золота в переработанной руде, кг 176,3 196,3 -10% 728,3 842,8 -14%
Средние содержания, г/т 1,65 1,70 -3% 1,75 2,04 -14%
Производство золота, тыс. унций 4,662 5,378 -13% 20,844 24,805 -16%
Солкокон
Производство золота, тыс. унций 0,166 0,075 121% 0,642 0,278 131%
ИТОГО выпуск золота, тыс. унций 4,828 5,453 -11% 21,486 25,082 -14%
Продажи золота, тыс. унций 5,318 6,196 -14% 19,415 28,364 -32%

* расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.

Забайкалье Auriant Тува Швеция
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