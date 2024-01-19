Работающая в России шведская Auriant сократила производство золота на 14%
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, по итогам 2023 года произвела 21,5 тысяч унций золота, говорится в ее пресс-релизе. Это на 14% меньше, чем в 2022 году, но соответствует прогнозу, который составлял 20,3-21,5 тыс. унций.
В том числе, по подсчетам, в IV квартале производство составило 4,8 тыс. унций, что на 11% меньше, чем годом ранее.
Квартальные продажи Auriant снизились на 14%, до 5,3 тысячи унций, годовые - на 32%, до 19,4 тысячи унций.
Как сообщила ранее компания, в 2024 году она планирует произвести 18,6-19,3 тысячи унций золота, что подразумевает снижение объемов на 10-13% к прошлому году.
Производственные показатели Auriant Mining:
|Показатель
|IV кв. 2023*
|IV кв. 2022*
|Динамика*
|2023
|2022
|Динамика
|Тардан
|Добыча руды, тыс. т
|59,8
|56,6
|6%
|235,7
|355,3
|-34%
|Содержание золота в добытой руде, кг
|118,9
|76,9
|55%
|549,2*
|681,4
|-19%
|Средние содержания, г/т
|1,99
|1,36
|46%
|2,33
|1,92
|21%
|Переработка руды на CIL, тыс. т
|106,9
|115,4
|-7%
|417,0
|413,3
|1%
|Содержание золота в переработанной руде, кг
|176,3
|196,3
|-10%
|728,3
|842,8
|-14%
|Средние содержания, г/т
|1,65
|1,70
|-3%
|1,75
|2,04
|-14%
|Производство золота, тыс. унций
|4,662
|5,378
|-13%
|20,844
|24,805
|-16%
|Солкокон
|Производство золота, тыс. унций
|0,166
|0,075
|121%
|0,642
|0,278
|131%
|ИТОГО выпуск золота, тыс. унций
|4,828
|5,453
|-11%
|21,486
|25,082
|-14%
|Продажи золота, тыс. унций
|5,318
|6,196
|-14%
|19,415
|28,364
|-32%
* расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.