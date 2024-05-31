Добывающая в России золото шведская Auriant сократила квартальный убыток

Выручка Auriant снизилась на 4%, до $8,6 млн, из-за спада продаж.

Чистый долг Auriant на конец марта составил $49,8 млн.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика Производство золота, тыс. унций 2,774 4,469 -38% Продажи золота, тыс. унций 4,282 4,755 -10% Средняя цена реализации, $ за унцию 2011 1882 7% Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию 2275 1429 59% Выручка, $ млн 8,614 8,949 -4% Себестоимость, $ млн (6,311) (8,935) -29% Чистый убыток, $ млн (0,487) (8,439) -94% EBITDA, $ млн 2,068 (0,195) - Маржа EBITDA 24% -2% 26 п.п. Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн 1,311 1,550 -15%

Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.