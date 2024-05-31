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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Добывающая в России золото шведская Auriant сократила квартальный убыток

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в I квартале 2024 года получила положительную EBITDA $2,1 млн против отрицательной $0,2 млн годом ранее, сообщила компания. Чистый убыток сократился до $0,5 млн.

Выручка Auriant снизилась на 4%, до $8,6 млн, из-за спада продаж.

Чистый долг Auriant на конец марта составил $49,8 млн.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика
Производство золота, тыс. унций 2,774 4,469 -38%
Продажи золота, тыс. унций 4,282 4,755 -10%
Средняя цена реализации, $ за унцию 2011 1882 7%
Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию 2275 1429 59%
Выручка, $ млн 8,614 8,949 -4%
Себестоимость, $ млн (6,311) (8,935) -29%
Чистый убыток, $ млн (0,487) (8,439) -94%
EBITDA, $ млн 2,068 (0,195) -
Маржа EBITDA 24% -2% 26 п.п.
Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн 1,311 1,550 -15%

Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.

Забайкалье Auriant Солкокон Тардан Швеция
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