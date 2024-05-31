Добывающая в России золото шведская Auriant сократила квартальный убыток
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в I квартале 2024 года получила положительную EBITDA $2,1 млн против отрицательной $0,2 млн годом ранее, сообщила компания. Чистый убыток сократился до $0,5 млн.
Выручка Auriant снизилась на 4%, до $8,6 млн, из-за спада продаж.
Чистый долг Auriant на конец марта составил $49,8 млн.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
|Показатель
|I кв. 2024
|I кв. 2023
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|2,774
|4,469
|-38%
|Продажи золота, тыс. унций
|4,282
|4,755
|-10%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|2011
|1882
|7%
|Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию
|2275
|1429
|59%
|Выручка, $ млн
|8,614
|8,949
|-4%
|Себестоимость, $ млн
|(6,311)
|(8,935)
|-29%
|Чистый убыток, $ млн
|(0,487)
|(8,439)
|-94%
|EBITDA, $ млн
|2,068
|(0,195)
|-
|Маржа EBITDA
|24%
|-2%
|26 п.п.
|Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн
|1,311
|1,550
|-15%
Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.