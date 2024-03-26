ЕАЭС может ввести дифференцированную пошлину на ввоз товаров для интернет-торговли

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) может пересмотреть размер единой таможенной пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) товаров, купленных в рамках интернет-торговли, введя дифференцированную ставку в 5-15% в зависимости от категории продукции вместо нынешних 15%.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса о единой таможенной ставке ЕАЭС в e-commerce, соответствующий проект решения совета ЕЭК сейчас подготовлен и направлен представителям стран-участниц союза. При этом вариант с установлением дифференцированной ставки не является единственным, есть предложения снизить единую ставку до 5%, отметил он.

В ЕЭК подтвердили обсуждение варианта введения дифференцированной ставки, при этом отметили, что пока еще не все страны союза представили свои позиции. "Действительно, на площадке комиссии ведется работа по подготовке проекта решения об установлении единой ставки таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли. Рассматриваются различные варианты, в том числе и определение ставки в зависимости от категорий товаров. При этом не все стороны выработали свои предложения. Обсуждение экспертов на площадке комиссии будет продолжено в апреле", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЕЭК.

В пресс-службе напомнили, что решение по ставке таможенной пошлины на ввоз товаров электронной торговли должно быть принято советом ЕЭК заблаговременно для вступления в силу вместе с протоколом о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС (был принят в декабре 2023 года Высшим советом ЕАЭС и проходит ратификацию в странах союза, вводит отдельное регулирование электронной торговли, понятие оператора электронной торговли, бондовых складов и др.).

В пресс-службе Минэкономразвития, консолидирующего позицию различных участников отрасли интернет-торговли со стороны России по этому вопросу, "Интерфаксу" сообщили, что позиция Москвы еще вырабатывается. "Идут консультации с бизнесом. Есть аргументы как в пользу единой, так и дифференцированной ставки пошлины", - сказали в министерстве.

В варианте с дифференцированной ставкой, по информации источника, предполагается, что максимальный размер пошлины в 15% может быть установлен в отношении отдельных видов пищевой и сельхозпродукции (мясо и субпродукты, продукты из мяса и рыбы, молочная продукция, яйца, овощи, продукты из зерна и злаков, алкогольные и безалкогольные напитки), изделий легкой промышленности (одежда, кожаные товары и др.), драгоценных камней и металлов и изделий из них, отдельных видов стройматериалов, а также автотранспорта (в отношении автомобилей ест также предложение о ставке в 10%).

Минимальная 5%-ная ставка, как предполагается, распространится на ввоз животных и растений, фруктов и орехов, кофе, чая и какао, кормов для животных, химической, в том числе фармацевтической, продукции, полиграфической продукции, текстиля, продукции черной и цветной металлургии, электроприборов и оптики.

По остальным категориям товаров ставка на ввоз товаров, купленных через интернет-площадки, составит, как ожидается, 10%.

Сейчас единая таможенная ставка на товары, приобретенные физлицами в рамках интернет-торговли, установлена в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг. Пошлина не должна применяться, если стоимость товаров не превышает 200 евро, либо предельный вес посылки составляет не более 31 кг). В марте 2022 года на фоне введения санкций и сокращения поставок в Россию товаров из недружественных стран совет ЕЭК повысил порог для беспошлинного ввоза товаров e-commerce с 200 евро до 1 тысячи евро. Срок действия повышенного порога истекает 31 марта этого года. Вопрос об изменении порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС сейчас еще обсуждается, в числе вариантов - сохранение уровня 1 тысячи евро, снижение до 500 евро, возврат к изначальным 200 евро при изменении единой ставки таможенной пошлины).