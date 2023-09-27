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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Порог в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС продлили до 1 апреля

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Действие повышенного порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза физлицами товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продлено до 1 апреля 2024 года. Такое решение было принято в среду на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий совет ЕЭК.

"В ходе заседания совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в 1000 евро до 1 апреля 2024 года", - передал он через своего представителя.

В числе государств - членов ЕАЭС, поддерживающих сохранение повышенного лимита для беспошлинного ввоза товаров, Российская Федерация. О том, что Россия готова поддержать продление, в конце прошлой недели сообщило Минэкономразвития.

В марте 2022 года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 тыс. евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Позднее, в апреле, ЕЭК также увеличила до 1 тыс. с 500 евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара был увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Действие обеих мер должно было завершиться 1 октября 2023 года.

ЕАЭС ЕЭК
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