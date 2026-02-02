Суд изъял у бывшего зампреда ЦБ Корищенко загранпаспорт

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 января по заявлению Инвестбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка) изъял у бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко заграничный паспорт (паспорта).

Как сказано в резолютивной части определения на сайте суда, размещенной на сайте, "указанный документ (документы) будет направлен в государственный орган, осуществляющий выдачу паспорта (паспортов)".

Ранее суды трех инстанций отказали АСВ в восстановлении срока для подачи заявления Инвестбанка о включении 549,3 млн рублей долга перед ним в реестр финансиста, но признали требование банка обоснованным и "подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр".

АСВ подала в судебную коллегию Верховного суда кассационную жалобу, ссылаясь на существенные нарушения норм права. ВС в мае 2025 года отказал Инвестбанку в пересмотре заявления, ссылаясь на отсутствие "уважительных причин пропуска срока подачи заявления".

Заявление Инвестбанка поступило в суд 20 октября 2023 года. "Требования кредитора в размере 549 250 300 рублей подтверждены приговором Таганского районного суда Москвы от 19.09.2023", - отмечалось в материалах дела.

Арбитражный суд Москвы 16 июня 2021 года по заявлению физлица ввел в отношении финансиста процедуру реструктуризации задолженности и включил в его реестр кредиторов 4,6 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей основного долга перед заявителем. 17 февраля 2022 года суд признал Корищенко банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Суд в конце марта 2024 года удовлетворил заявление АСВ об ограничении права Корищенко выезжать из России.

Бывший зампред ЦБ и бывший предправления Инвестбанка Корищенко был задержан 16 июня 2021 года вместе с Максимом Пальчуном. Обоим вменили растрату около 1,4 млрд рублей Инвестбанка в 2013 году. Таганский суд Москвы в сентябре 2023 года приговорил Корищенко к семи годам колонии и штрафу в 1 млн рублей, а также взыскал с него и Пальчуна солидарно 549 250 300 рублей в пользу АСВ. В декабре 2023 года Мосгорсуд освободил обоих от наказания за истечением сроков давности.

Корищенко был зампредом ЦБ в 2002-2008 годах и одновременно возглавлял совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), в 2008-2010 годах он был президентом ММВБ, в 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 годах работал в Инвестбанке.