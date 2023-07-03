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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Минэнерго перенесло сроки долгосрочных отборов мощности и проектов модернизации ТЭС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго и участники энергорынка провели совещание, на котором была одобрена необходимость переноса сроков проведения долгосрочных конкурентных отборов по мощности и проектов модернизации ТЭС, сообщило министерство.

ЭкономикаМинэнерго рассматривает возможность переноса отборов в энергетикеЧитать подробнее

Перенос сроков нужен для учета всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определенности по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения, говорится в сообщении.

Также участники совещания обсудили возможность внедрить механизм дифференциации оплаты мощности в зависимости от востребованности генерирующего оборудования для повышения эффективности работы электростанций, увеличения уровня их загрузки и сокращения простоев.

Ранее Минэнерго уже сообщало о планах переноса отборов. Помимо проектов модернизации речь шла также о традиционном конкурентном отборе мощности (КОМ). В частности, это может быть обусловлено определенностью с оборудованием - будет ли оно произведено в России или будет возможность поставок из-за рубежа, поясняли в ведомстве.

Проблема коснулась также и уже отобранных проектов модернизации ТЭС. Весной "Системный оператор" сообщал, что суммарная мощность перенесенных сроков ввода таких объектов достигла 12,3 ГВт.

Минэнерго Системный оператор
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