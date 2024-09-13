Решение ЦБ повысить ставку до 19% не сказалось на курсе рубля к юаню

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" курс рубля к юаню не изменился на решении Банка России повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, так как повышение уже было учтено рынком.

Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18%. После публикации свежих данных по инфляции за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

К 13:31 курс юаня на торгах составлял 12,7105 рубля, что всего на 0,05 копейки выше уровня на 13:29.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - заявил регулятор.

В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 года, но превышают средние значения за I квартал 2024 года. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению, отмечает ЦБ.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых - на заседании 15 декабря 2023 года, затем на следующих заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня текущего года оставлял ее без изменения.

26 июля Банк России, повысив ключевую ставку с 16% до 18%, отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.