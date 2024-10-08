ЦБ объяснил ослабление рубля изменением структуры рынка и адаптацией расчетов к ограничениям

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Продолжение ослабления курса рубля в сентябре в значительной степени связано с адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Рубль в сентябре ослаб по отношению к доллару США на 1,7%, к юаню - на 9,9% (в августе рубль ослаб к доллару на 5,6%, к юаню - на 1,8%).

"Такая динамика наблюдалась на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов", - отмечает Банк России.

Регулятор отмечает, что в сентябре произошла нормализация соотношения валютных курсов на российском и международном рынках. Спред между кросс-курсом USD/CNY на российском рынке и USD/CNH на международном рынке сузился и не превышает 1% (в августе на пике составлял 10%). На рынке наличной иностранной валюты произошло сужение спредов на покупку/продажу валюты до 2,45 рубля за доллар США и 2,72 рубля за евро.