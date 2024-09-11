Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ в пятницу на уровне 18%, часть экспертов допускает повышение до 19-20%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Банк России на заседании в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 18%, считает большинство аналитиков. При этом некоторые эксперты допускают повышение ставки до 19-20% на ближайшем заседании.

ЦБ в июле, повысив ключевую ставку с 16% до 18%, отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.

Такой сигнал означает, что повышение ставки на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных, сообщил в конце августа зампред Банка России Алексей Заботкин. Он добавил, что общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента июльского заседания существенно не изменился.

Инфляция в России в августе 2024 года, по данным Росстата, составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ). Этот показатель превысил ожидания аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%).

Годовая инфляция в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля. Исходя из расчетов на основе недельных данных, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ставке опубликовал оперативные данные мониторинга предприятий. Из них следует, что ценовые ожидания в сентябре немного выросли после незначительного снижения в августе. Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы уже после заседания, 18 сентября.

Пока аргументов для изменения ставки ЦБ недостаточно, считают аналитики SberCIB Investment Research. Они отмечают сохранение базовой инфляции на уровне последних месяцев, признаки охлаждения экономической активности и отсутствие информации о параметрах бюджета на следующие годы. "Тем не менее мы ждем повышения ставки до 20% в октябре в случае сохранения сильной динамики кредитования и повышенных инфляционных ожиданий", - подчеркивают эксперты. По их мнению, повышение ставки в октябре вместе с ужесточением макропруденциального регулирования и корректировкой программ льготной ипотеки будут способствовать замедлению инфляции в следующем году до 4,5%.

ЦБ в пятницу будет рассматривать два варианта решений по ставке: ее сохранение или повышение до 19%, считают экономисты инвестбанка "Синара". Их базовый прогноз - сохранение ставки на уровне 18%. Вероятность повышения ставки до 19-20% в октябре они оценивают в 50%. К следующему заседанию у Банка России будет больше аргументов для ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе в части рисков со стороны бюджета, полагают эксперты.

Банк России, сохранив ставку на уровне 18%, оставит жесткий сигнал о возможном ужесточении ДКП в дальнейшем, считают аналитики "Ренессанс Капитала". "В августе - сентябре мы увидели первые признаки охлаждения экономической активности, в том числе в части спроса и розничного кредитования, а также достаточно "мягкую" коммуникацию со стороны Банка России. Полагаем, регулятор возьмет паузу, чтобы оценить эффект произошедшего с июля ужесточения денежно-кредитных условий. В то же время, замедление темпов роста цен носит недостаточно выраженный характер, а проинфляционные риски со стороны бюджета сохраняются", - пишут эксперты в обзоре. Они считают преждевременным говорить о завершении цикла повышения ставок. Наиболее вероятный исход, по их мнению, повышение ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) на заседании 25 октября (последний раз в 2024 году).

Риторика ЦБ останется жесткой, вариант сохранения 18% ставки (базовый сценарий) будет предполагать четкий сигнал о готовности поднять ставку до 19-20% в октябре и держать повышенные ставки долго, отмечают аналитики "Астра Управление активами". Либо Банк России сразу повысит ставку до 19% (альтернативный вариант) или даже 20% (маловероятный сценарий), допускают они.

"Аргументы за сохранение ставки перевесят на ближайшем заседании другие сценарии. В текущей ситуации ЦБ выбирает между скоростью достижения цели и стабильностью и устойчивостью процесса достижения цели и удержания инфляции", - полагают экономисты "БКС Мир инвестиций".

Повышенное текущее инфляционное давление и высокие проинфляционные риски поддерживают достаточно высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки до конца года, подчеркивают аналитики инвесткомпании "Велес Капитал". Они также обращают внимание на намечающиеся признаки постепенного замедления экономической и кредитной активности, замедления роста спроса. Дезинфляционные тренды, по их мнению, пока не устойчивы и для их полноценного формирования требуется время. "Мы полагаем, что на заседании 13 сентября регулятор возьмет паузу и сохранит ставку, продолжив наблюдать за ситуацией. При необходимости повышение ставки ЦБ "прибережет" для опорного заседания в конце октября. Однако не исключено, что к этому моменту ослабление потребительского спроса и замедление экономической активности станут более явными, что позволит избежать дальнейшего ужесточения ДКП", - считают эксперты.

Аналитики Альфа-банка и Россельхозбанка тоже ждут сохранения ставки в сентябре.

Экономисты ВТБ считают, что Банк России 13 сентября будет выбирать между повышением ставки до 19% или 20%. Инфляция и динамика кредитования складываются выше прогнозов регулятора, отмечают эксперты. Они также обращают внимание на рост инфляционных ожиданий и динамику ВВП РФ в верхней границе прогноза ЦБ. "Все это означает, что и ключевая ставка должна идти по верхней границе или выше прогнозного диапазона ЦБ. Напомним, июльский прогноз Банка России по средней ключевой ставке до конца года составлял 18-19,4%, что не противоречило ее повышению вплоть до 20% уже в сентябре", - подчеркивают аналитики.

Экономисты Газпромбанка ждут повышения ставки ЦБ в пятницу до 19%. В дальнейшем они не исключают ее повышения и до 20%. "На ближайшем заседании увеличение ключевой ставки возможно на 100 б.п., т.к. более сильное ее повышение (сразу до 20%) может лишить регулятор возможности продолжать жесткую риторику без пересмотра прогноза", - считают эксперты.

Аналитики банка "Русский стандарт" допускают повышение ставки ЦБ уже в ближайшую пятницу сразу до 20%.