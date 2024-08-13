В Казахстане опасаются последствий повышения ставок утильсбора в России

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Повышение ставок утильсбора в России может привести к притоку старых автомобилей в Казахстан, заявил на брифинге казахстанский министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

"Из-за разницы в ценах, к нам, к сожалению, может опять появиться достаточно большой поток старых автомобилей, которые создают очень опасные условия на дорогах. И вот такой риск вполне реальный. Другие страны обороняются от ввоза, давайте просто это назовем автохламом, путем создания законодательных мер", - сказал он.

При этом он считает, что планируемое повышение ставок утильсбора в России на 70-85% с 1 октября 2024 года не отразится на стоимости автомобилей в Казахстане.

В июле 2024 года Министерство промышленности и строительства Казахстана отказалось удовлетворить петицию об отмене утильсбора при ввозе автомобилей в страну, мотивируя отказ тем, что нелегальный ввоз искажает конкуренцию на казахстанском авторынке.

В ведомстве напомнили, что утилизационный платеж для транспорта действует с 2016 года после вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и снижения импортной таможенной пошлины на новые автомобили с 30% до 15%, а также на автомобили, бывшие в эксплуатации, с 48% до 15%. Его цель - защита внутреннего рынка от ввоза несоответствующих экологическим требованиям б/у автомобилей.

Петиция против утильсбора набрала более 50 тысяч подписей. Подписавшие петицию требовали снижения ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и его полной отмены для остальных категорий автотранспорта и сельхозтехники. Кроме того, было требование снизить ставку за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП (минимальный расчетный показатель равен 3 692 тенге в 2024 году).

Официальный курс на 13 августа - 479,03 тенге/$1.