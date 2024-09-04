Рост цен на бензин в РФ с 27 августа по 2 сентября был почти на уровне предыдущей недели

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 27 августа по 2 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,21% после повышения 0,22% с 20 по 26 августа, на 0,26% с 13 по 19 августа, на 0,29% с 6 по 12 августа и на 0,31% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 2 сентября поднялись на 6,7% (общая инфляция за этот период составила 5,17%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 2 сентября составляла 58,12 руб. (на 26 августа - 57,98 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 53,26 руб. (53,20 руб.), АИ-95 – 58,46 руб. (58,39 руб.), АИ-98 – 76,08 руб. (75,40 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ оставались стабильными (символический рост на 0,04%), как и неделей ранее (с 20 по 26 августа рост составил 0,06%). Средняя цена ДТ в стране на 2 сентября составила 66,86 руб. за литр (на 26 августа - 66,84 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).