Поиск

Рост цен на бензин в РФ с 27 августа по 2 сентября был почти на уровне предыдущей недели

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 27 августа по 2 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,21% после повышения 0,22% с 20 по 26 августа, на 0,26% с 13 по 19 августа, на 0,29% с 6 по 12 августа и на 0,31% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 2 сентября поднялись на 6,7% (общая инфляция за этот период составила 5,17%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 2 сентября составляла 58,12 руб. (на 26 августа - 57,98 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 53,26 руб. (53,20 руб.), АИ-95 – 58,46 руб. (58,39 руб.), АИ-98 – 76,08 руб. (75,40 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ оставались стабильными (символический рост на 0,04%), как и неделей ранее (с 20 по 26 августа рост составил 0,06%). Средняя цена ДТ в стране на 2 сентября составила 66,86 руб. за литр (на 26 августа - 66,84 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат АИ-92 АИ-95
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль по итогам торгов в среду упал почти на 5%

Рубль по итогам торгов в среду упал почти на 5%

Вице-премьер РФ Савельев переизбран председателем совета директоров РЖД

Volvo Cars отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2030 году

Volvo Cars отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2030 году
Восточный экономический форум - 2024

"Аэрофлот" ждет положительного финрезультата за год и допускает выплату дивидендов

"Аэрофлот" ждет положительного финрезультата за год и допускает выплату дивидендов

Рубль в ходе торгов упал до минимумов с апреля в паре с юанем

Рубль в ходе торгов упал до минимумов с апреля в паре с юанем

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи

Нефтяники в августе получили из бюджета по топливному демпферу 163,3 млрд руб.

Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в семь раз

Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в семь раз
Восточный экономический форум - 2024

Сбер оценил шансы сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца года как равные

Сбер оценил шансы сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца года как равные
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });