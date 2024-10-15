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"Мосбиржа" 21 октября начинает торги платиной и палладием

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 21 октября начинает торги платиной и палладием, сообщила пресс-служба площадки.

Профессиональным участникам рынка и их клиентам, в том числе частным инвесторам, станут доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM) и инструменты своп.

Время проведения сделок - с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях с участием центрального контрагента. Поставка драгметаллов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.

Мосбиржа Московская биржа
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