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Мосбиржа планирует в 2024 году запустить фьючерсы на сою

Мосбиржа планирует в 2024 году запустить фьючерсы на сою
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует во втором полугодии 2024 года запустить торги расчетными фьючерсными контрактами на сою. Об этом сообщил начальник управления продвижения продуктов и развития ликвидности рынка деривативов биржи Евгений Бурцев.

"В этом году, наверно, ближе к осени, мы запустим фьючерсный контракт на сою. Он будет расчетным. Базисным активом является индекс, основанный на аукционах на НТБ. Гарантийное обеспечение будет минимальным, на уровне 10%. Размер контракта будет доступен частному инвестору, чтобы он мог диверсифицировать портфель", - сказал Бурцев журналистам в кулуарах конференции "Биржевой рынок на российскую продукцию АПК: основные направления и перспективы развития".

Мосбиржа также прорабатывает запуск фьючерсов на подсолнечник и подсолнечное масло, добавил он.

Сейчас на Мосбирже торгуются фьючерсы на российскую пшеницу и сахар.

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