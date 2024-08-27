ОТП банк может направить на выплату дивидендов за I полугодие почти 10 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ОТП банка рекомендовал направить на выплату дивидендов за I полугодие 2024 года 0,035 рубля на акцию, говорится в сообщении банка.

Уставный капитал ОТП банк составляет почти 2,8 млрд рублей, он состоит из 279,8 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.

Таким образом, на выплату дивидендов за I полугодие 2024 года может быть направлено 9,793 млрд рублей.

Дивиденды планируется выплатить за счет прибыли, полученной в январе-июне текущего года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 29 сентября 2024 года.

Акционеры банка рассмотрят вопрос выплаты дивидендов за I полугодие на внеочередном собрании 18 сентября 2024 года.

ОТП банк в I полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 46% до 14,6 млрд рублей.

Материнской компанией ОТП банка является венгерская OTP Group. Ранее группа сообщала, что ЦБ РФ разрешил дальнейшую выплату российской "дочкой" дивидендов.

ОТП банк направил на выплату дивидендов за I квартал 2024 года 3,6 млрд рублей (0,013 рубля на одну акцию).

По итогам II квартала 2024 года ОТП банк занимал 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".