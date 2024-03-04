Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Суд разрешил ВТБ заменить залогодержателя по договорам ипотеки, заключенным между банком OWH SE (прежнее название - VTB Bank Europe), "Смоленским пассажем" и "Промышленно-финансовой компанией", свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

ВТБ подал иск к OWH SE в январе этого года, третьими лицами в деле указаны АО "Промышленно-финансовая компания", ООО "Смоленский пассаж", управления Росреестра по Москве и по Московской области.

Согласно ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Смоленский пассаж" является бизнесмен Саит-Салам Гуцериев, чья структура управляет одноименным торговым центром. Как следует из отчетности компании, она является залогодателем по кредитному договору на $175 млн, заключенному в 2014 году между Wavendor Management (в отчетности указана как связанная со "Смоленским пассажем" сторона) и VTB Bank (Europe). В частности, залогом по этому кредиту выступают договор об ипотеке нежилого помещения и договор о залоге прав аренды. "Промышленно-финансовая компания" предоставляет услуги по аренде торговых, офисных и складских помещений.

Как говорится в резолютивной части решения, суд удовлетворил иск ВТБ о переходе к нему прав залогодержателя и замене залогодержателя по договорам ипотеки между VTB Bank (Europe) и ООО "Смоленский пассаж", а также АО "Промышленно-финансовая компания". Решение суда является основанием для внесения в ЕГРН сведений о смене залогодержателя по договорам ипотеки.

В 2023 году ВТБ выиграл аналогичный процесс против своей европейской "дочки". Суд разрешил российскому банку заменить залогодержателя по договору ипотеки, заключенному в 2019 году между VTB Europe и ООО "Белая дача парк". Залогом в рамках этого кредита является ТРК "Outlet Village Белая Дача". Как говорится в материалах суда, ВТБ, его дочерняя компания "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" и VTB Europe в марте и июне 2022 года заключили несколько соглашений об уступке прав требований по кредиту на общую сумму 117,5 млн евро. В результате к ВТБ перешло 100% прав требований по кредитному соглашению, и как следствие, права залогодержателя в полном объеме. Приобретенные права требования от VTB Europe оплачены в полном объеме (взаимозачетом с VTB Europe посредством остатка денежных средств ВТБ на его счетах, открытых в VTB Europe, и уплатой за уступку ООО "ВТБ Инфраструктурные инвестиции").

"Между тем, переход прав залогодержателя (смена залогодержателя) в установленном порядке не зарегистрированы, поскольку VTB Europe отказался подписывать какие-либо документы, ссылаясь на международные санкции в отношении банка ВТБ. Ссылаясь на указанные обстоятельства, банк ВТБ обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями", - говорилось в материалах суда.

Кроме того, в декабре прошлого года суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании с VTB Bank (Europe) долга на 112,6 млн евро в рамках соглашения о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов).

В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank (Europe) с 1 апреля 2023 года.

На прошлой неделе стало известно, что OWH SE требует от ВТБ возврата дивидендов в размере свыше 433,8 млн евро. ВТБ сообщил, что получил уведомление от OWH SE о действиях, направленных на лишение российского банка права владения своей европейской "дочкой". Банк расценивает действия немецкой стороны как политически мотивированные.

"Причины действий немецкой стороны лежат в политической плоскости, и при дальнейших нападках мы будем вынуждены предпринять ответные меры против тех, кого когда-то считали партнерами", - заявили в ВТБ.