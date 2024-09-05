Сбербанк передаст свою платформу мульти-QR консорциуму банков

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в рамках создания единого платежного QR передаст свою платформу мульти-QR консорциуму, который насчитывает уже более 20 банков, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы начинали втроем, три банка, сейчас к нам присоединились более 18 банков. Поэтому мульти -QR платформа по факту уже существует, мы последние пять лет очень активно ее развиваем. И сегодня 18 банков – это 81% всей эмиссии в стране", - сказал Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы договорились со всеми коллегами о паритетном участии и о том, что мы свою платформу передадим в собственность консорциума. Поэтому уже никакой нашей собственной платформы не будет, мы ее отчуждаем от Сбера", - добавил он.

Помимо развития единого QR консорциумом, сейчас ЦБ и Национальная система платежных карт (НСПК) с другими банками пилотируют универсальный платежный QR. В тестировании также участвует около 20 кредитных организаций.

"Мы считаем, что, конечно, следует договориться с ЦБ и развивать мульти-QR-платформу", - сказал Греф.

"Я очень надеюсь, что мы договоримся с ЦБ. Но, как минимум, наша платформа позволяет, если такое решение будет ЦБ принято, в том числе подключить и использовать вторую платформу, НСПК. И подключение двух наших платформ друг к другу позволит существовать двум системам, поэтому мы и такой вариант посмотрели. Мы категорические противники монопольного одного существования такого со стороны НСПК, считаем, что в перспективе это принесет только минусы в развитии технологии", - сказал глава Сбербанка.

По его словам, решение по этому вопросу может быть выработано до конца года.

Пилот по универсальному платежному QR-коду

ЦБ в конце июня вместе с рядом банков начал пилот по внедрению универсального платежного QR-кода на базе инфраструктуры НСПК. Одновременно Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк объявили о создании консорциума для развития единого QR, который мог бы стать альтернативой решению НСПК.

Для развития единого QR предполагалось использовать существующую технологию мульти-QR, к которой на тот момент уже были подключены 15 крупных кредитных организаций, пояснял источник "Интерфакса". Таким образом, банки сами могут управлять процессами, в том числе тарифной политикой, но при этом находясь в согласовании с ЦБ. Использование этой технологии также подтвердили в Т-банке и Альфа-банке. При этом решение консорциума также поддерживает платежи и по Системе быстрых платежей (СБП) НСПК.

Сервис SberPay QR

У Сбербанка есть сервис SberPay QR, который позволяет принимать бесконтактную оплату с помощью графического кода. Для оплаты клиент должен отсканировать QR-код, который откроет платёжную страницу в браузере. Некоторые терминалы дают возможность выбрать, как платить: по SberPay или через СБП. Выбрав SberPay, можно провести платеж в СберБанк Онлайн или перейти в приложение любого из банков-партнеров и сделать платеж там. При этом программы лояльности и Сбера, и ряда банков партнеров продолжают действовать – клиент получает бонусы, как при обычной оплате картой. Также после сканирования QR-кода можно выбрать оплату и по СБП (при оплате по СБП банки не начисляют кэшбэк, у системы своя программа лояльности).

Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, офлайн с помощью QR-кода и по биометрии) с января по май 2024 года превысил 1,6 млрд рублей, количество транзакций - 1 млрд, сообщал первый зампред правления банка Кирилл Царев в июле.

Сейчас среди банков-партнеров сервиса: Альфа-банк, ТБанк, Газпромбанк, Совкомбанк, МТС-банк, Озон банк, Росбанк, "Уралсиб", Фора-банк, СДМ-банк, МКБ, Уралпромбанк, Сургутнефтегазбанк, говорится на сайте Сбера.

Впервые идея создания унифицированного QR-кода была озвучена зампредом ВТБ Георгием Горшковым на "Финополисе" в ноябре 2023 года. Ряд крупнейших банков тогда поддержал эту инициативу, так как, по их мнению, единый код помог бы упростить клиентский путь и сделать рынок более конкурентным. ЦБ тогда идею тоже одобрил и планировал обсудить с банками пути технологической реализации этого решения.