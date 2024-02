Цена акций разработчика видеоигр Ubisoft взлетела на 18% после сильного прогноза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Цена бумаг французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA взлетела более чем на 18% в ходе торгов в пятницу после выхода отчетности за третий квартал 2024 финансового года и прогноза на текущий период.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый объем заказов в октябре-декабре составил 626,2 млн евро, что на 13,8% ниже показателя за тот же период предыдущего года, но лучше собственного прогноза Ubisoft (около 610 млн евро).

Между тем компания ожидает существенного повышения заказов в четвертом квартале после релиза игры Prince of Persia: The Lost Crown 18 января и запланированного на 16 февраля выхода Skull and Bones.

При этом Ubisoft по итогам 2024 фингода по-прежнему рассчитывает на значительный рост выручки и операционную прибыль по МСФО в размере около 400 млн евро.

За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась почти на 17% (до 2,46 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 7,4%.

Ubisoft была основана в 1986 году пятью братьями семьи Гийемо. Компания является создателем популярной серии игр Assassin's Creed.