Применение индекса нефти СПбМТСБ для ставки НДПИ предложено перенести на 2025 г.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Применение индекса ЦСПБ (индекс нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, СПбМТСБ) при определении налоговой ставки НДПИ предлагается перенести с 2024 на 2025 год, сообщается в проекте бюджета РФ.

"Предусмотрено изменение даты начала применения показателя ЦСПБ при определении налоговой ставки НДПИ на нефть с 1 января 2024 года на 1 января 2025 года", - говорится в документе.

Как сообщалось, в настоящее время согласовывается методика расчёта индекса нефти СПбМТСБ для нефтяных налогов. Биржа создала Экспертный совет, который обсуждает этот вопрос, в него вошли представители ведомств и нефтяных компаний. Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников сообщал, что площадка получает 100% информации по экспортным сделкам на российскую нефть по всем направлениям и видит полную картину действий с российской нефтью, продаваемой на экспорт.

Ранее предполагалось, с 2024 года в нефтяных налогах будет использоваться большая из величин - дисконт к Brent либо показатель ЦСПБ. Индекс нефти СПбМТСБ будет считаться в долларах за баррель и рассчитываться с 1 января 2024 года как увеличенное на $4 за баррель среднее значение ежедневных средневзвешенных по объему поставок экспортных цен на нефть при поставках в северо-западные и южные морские порты РФ в порядке, установленном ФАС по согласованию с Минфином.