Минфин предложил новый расчет цены Urals в налогах

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минфин представил отрасли законопроект, где предлагается новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с текстом документа.

Цену нефти Urals предлагается рассчитывать как среднюю арифметическую цену при поставках в северо-западные и южные порты России, увеличенную на стоимость транспортировки морем до роттердамского и средиземноморского портов (хотя из-за санкций ЕС российская нефть сейчас не поступает в Европу - ИФ).

При этом источник формирования цены в российских портах не указан. Ранее предполагалось, что цены будет рассчитывать СПбМТСБ, но затем Минфин предложил отсрочить использование индекса СПбМТСБ на год. Как предполагают источники "Интерфакса", котировки ценового агентства Argus, который традиционно задействовались для расчета нефтяных налогов, продолжат использоваться и дальше, но не на базисе CIF (в европейских портах), а на базисе FOB (в российских портах).

Стоимость транспортировки до Европы будет рассчитываться в порядке, установленном Федеральной антимонопольной службой. Если же порядок не будет определен или цена не будет опубликована, то она составит $2 за баррель.

Также прописывается снижение дисконта цены Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 году c $20 до $15 за баррель, в 2025 году до $10/б, а в 2026 году до $6 за баррель, как это предполагается в проекте федерального бюджета на новую трехлетку.

Минфин также предложил закрепить за правительством право увеличить размер дисконта Urals/Brent в 2024-2026 годах, но установить его на уровне не более $20 за баррель.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать котировку Urals на базисе CIF, "поэтому переходим на российский биржевой индикатор (ЦСПБ), увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки - и также расчет Brent минус $20 с 1 сентября".

Однако в проекте бюджета на 2024-2026 годы было предложено перенести применение индекса ЦСПБ (индекс нефти СПбМТСБ) при определении налоговой ставки НДПИ с 2024 на 2025 год. Тем не менее, в уже внесенном в Госдуму законопроекте по-прежнему предлагается выбирать наибольшую из величин - цену Urals, цену Brent с дисконтом или индекс ЦСПБ.

В то же время Минфин пока оставил в законопроекте упоминание и об индексе СПбМТСБ, отметив, что с 2025 года индекс планируется увеличить не на $4 за баррель, как планировалось ранее, а на стоимость транспортировки, рассчитанную по методике ФАС.