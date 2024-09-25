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Boeing дала 33 тыс. бастующих больше времени на ратификацию соглашения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. отказалась от требования к бастующим членам Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers) ратифицировать новое коллективное соглашение не позднее пятницы, передает Associated Press.

При этом компания по-прежнему хочет, чтобы работники одобрили ее последнее предложение, предусматривающее повышение зарплат в течение четырех лет на 30%, а не на 25%, как предыдущее. В случае его принятия средняя оплата труда машинистов на северо-западе атлантического побережья США вырастет с $75 608 до $111 155 в год.

Boeing заявляла, что других предложений не будет, а новые условия будут действительны только при условии их ратификации членами профсоюза не позднее пятницы. До какого момента теперь готов ждать аэрокосмический гигант, неясно, как и то, собирается ли профсоюз голосовать.

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Ранее он назвал последнее предложение компании неудовлетворительным, но добавил, что опросит своих членов на этот счет.

Профсоюз изначально требовал прибавки в 40% за три года. Предыдущее предложение компании его члены отклонили.

"Забастовка сказывается на нашей команде и местном населении, и мы полагаем, что сотрудники должны иметь возможность проголосовать по нашему предложению, содержащему значительные улучшения с точки зрения оплаты труда и соцпакета", - цитирует AP заявление Boeing.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли была недовольна тем, что компания обнародовала последнее предложение без согласования с ней. Многие ее члены разделяют эту позицию, отмечает агентство, а некоторые работники назвали этот шаг Boeing нечестной попыткой создать вокруг них ореол жадности.

Компания уведомила представителей профсоюза о новом предложении за пару часов до его публичного раскрытия, пишет AP.

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"Мы просто хотим справедливого соглашения, - приводит агентство слова электрика завода Boeing в Рентоне (штат Вашингтон) Сома Дома. - Мы не жадные. В этом штате жить тяжело. Чтобы купить дом, нужно зарабатывать больше $160 тыс. [в год] или около того".

"На 5% больше [предыдущего предложения]? Этого недостаточно, - говорит техник-испытатель Boeing Дэниел Диас. - У меня ипотека на $4 тыс. [в месяц]. Вчера я пошел в [супермаркет] Safeway за продуктами на завтрак и потратил $62".

На заводе в Рентоне был выпущен самолет Boeing 737-9 MAX, который в начале января потерял дверь в воздухе на высоте порядка 5 км. Дверь не была закреплена болтами, предварительно установил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Вслед за инцидентом власти распорядились временно остановить полеты самолетов этого типа в воздушном пространстве страны и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями, а также запретили Boeing расширять производство самолетов 737 MAX.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тыс. сотрудников компании, которые бастуют с 13 сентября.

Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).

Акции Boeing дешевеют на 0,1% в ходе предварительных торгов в среду.

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