Boeing и бастующий профсоюз возобновят переговоры

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. и Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) 27 сентября возобновляют переговоры о новом коллективном соглашении, пишет Barron's.

При этом профсоюз отказался проводить голосование по "финальному предложению" Boeing, который изначально требовал провести его не позднее пятницы, но затем согласился дать на ратификацию неуточненное дополнительное время.

В переговорах по-прежнему принимает участие Федеральная служба посредничества и примирения (FMCS), которая помогла положить конец забастовке на заводах Boeing в 2008 году.

Последнее предложение компании, выдвинутое ранее на этой неделе, предусматривает повышение зарплат в течение четырех лет на 30%, а не на 25%, как предыдущее. В случае его принятия средняя оплата труда машинистов на северо-западе атлантического побережья США вырастет до $111 155 с $75 608 в год.

Изначально профсоюз требовал прибавки в 40% за три года. Предыдущее предложение Boeing его члены отклонили.

IAM, назвавшая последнее предложение неудовлетворительным, провела среди своих членов опрос, показавший, что они разделяют эту позицию, а также считают неуважительным обнародование этого предложения без предварительного согласования с профсоюзом, пишет Financial Times.

Boeing заявляла, что других предложений не будет. Однако такая тактика оказалась неудачной, отмечает Barron's.

"Вот вам лучшее и финальное [предложение], а теперь действительно лучшее и финальное. Большинство садятся за стол, раскрывая не все карты", - заявила партнер практики Tarter Krinsky & Drogin в сфере труда и занятости Джейн Джейкобс.

Если абстрагироваться от всего, последнее предложение Boeing выглядит привлекательным, но "перед вами мощный профсоюз на гребне такого влияния, которого не было 40 лет", объяснила она.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тысяч сотрудников Boeing, которые бастуют с 13 сентября. Это крупнейший профсоюз ее работников.

Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).

Barron's склоняется к тому, что забастовка продлится еще неделю или две - как минимум.

С 1948 года машинисты Boeing бастовали семь раз в среднем по 58 дней каждый. Последняя забастовка состоялась в 2008 году и продлилась 57 дней, что стоило компании около $1,5 млрд в месяц, или $50 млн в день.

Financial Times в среду писала, что поставщик фюзеляжей Spirit AeroSystems Holdings через три недели начнет принудительно отправлять сотрудников в отпуск, если забастовка к тому времени не закончится. Boeing - крупнейший клиент Spirit.

По словам источника FT в отрасли, Spirit отстает от графика выполнения заказов и использует ситуацию с забастовкой, чтобы наверстать упущенное, однако с середины октября это будет уже неактуально.

Аналогичный шанс забастовка предоставила компании CFM International, полагает управляющий директор AeroDynamic Advisory Кевин Майклз. Из-за проблем в собственной цепочке поставок совместное предприятие французской Safran и американской GE Aerospace во втором квартале сократило поставки двигателей Leap в адрес Boeing и Airbus на 29%.

Наряду с производителями фюзеляжей и крыльев, таких как Spirit, в число наиболее уязвимых в контексте влияния забастовок входят поставщики компонентов для салонов, включая Collins Aerospace, принадлежащую RTX Corp., отмечает Майклз.

Boeing ежемесячно платит поставщикам компонентов для самолетов 737, 767 и 777 около $1 млрд, пишет FT, однако на прошлой неделе главный финансовый директор компании Брайан Уэст сообщил о прекращении основной части заказов для этих компаний в целях экономии.

"Мы планируем значительное сокращение расходов на поставщиков, - заявил Уэст. - Особенно за рамками программы 787. Если вы не отстаете от графика, не поставляйте больше, страховой запас у нас есть".

"Очевидно, что все карты на руках у профсоюза, - говорит Майклз. - Boeing поймет, если еще не поняла, что ситуацию нужно урегулировать как можно быстрее. Последствия для цепочки поставок зависят от того, как долго все продлится, а это связано с уровнем недовольства в профсоюзном движении".