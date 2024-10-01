Сбербанк приостановил прием заявок на IT-ипотеку из-за исчерпания лимита по программе

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк приостановил прием заявок по

из-за исчерпания лимита по госпрограмме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк приостанавливает прием заявок и запись на сделку по программе "Ипотека для IT" в связи с исчерпанием выделенного правительством лимита на программу. Банк возобновит прием заявок в случае выделения нового лимита. По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объёме", - заявили в пресс-службе.

Доля Сбербанка по программе IT-ипотеки в сентябре составила 70%. За все время действия этой льготной программы Сбербанк выдал около 32 тыс. кредитов на сумму 262 млрд рублей.

Сбербанк в сентябре временно приостановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по госпрограмме, обещал возобновить ее при получении дополнительного лимита.