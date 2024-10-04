ВТБ может выкупить долю "Почты" в Почта банке за 36 млрд рублей

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует выкупить 50%-ную долю "Почты России" в Почта банке исходя из оценки 100% его акций в 72 млрд рублей.

Как говорится в отчете независимого оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной акции Почта банка составляет 4 тыс. 184 рубля. Уставный капитал кредитной организации состоит из 17 млн 208 тыс. 828 обыкновенных акций. Таким образом, весь банк оценен в 72 млрд рублей, а доля "Почты России" в размере 50% минус 1 акция – в 36 млрд рублей.

Собственные средства Почта банка по РСБУ на 1 сентября составляли 71,9 млрд рублей. Оценка банка для сделки соответствует мультипликатору в один капитал.

"Считаем оценку независимого оценщика в 1 капитал справедливой и комфортной, исходя из этой суммы мы предполагаем провести сделку. Никаких дополнительных выплат или дисконтов не планируем", - заявил "Интерфаксу" первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В капитале Почта банка у ВТБ и "Почты России" равные доли (по 50% минус 1 акция), еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Александру Пахомову.

Летом этого года стало известно, что ВТБ планирует консолидировать 100% акций Почта банка, выкупив долю "Почты России". Банк рассчитывает закрыть сделку до конца 2024 года и присоединить Почта банк в январе 2026 года.

"Будем файлить (направлять - ИФ) ходатайство в ФАС в сентябре, получать разрешение Центрального банка на консолидацию акций Почта банка, принадлежащих "Почте России" и Пахомову, в группу, соответственно, и саму сделку стараться рассчитать после получения этих разрешений до конца 2024 года. Соответственно, весь 2025 год тратить на интеграционные мероприятия", - говорил Пьянов журналистам на прошлой неделе.

Региональная сеть Почта банка насчитывает 25 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек.