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Мосбиржа предложила рассмотреть дополнительные стимулы для IPO

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" предложила Банку России рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки эмитентов, которые должны простимулировать их активнее выходить на фондовый рынок.

Соответствующее письмо старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына направила на имя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты.

Меры господдержки по выходу малых и средних компаний на фондовый рынок, которые позволяют компенсировать часть затрат на выпуск ценных бумаг, показали высокую эффективность, говорится в письме, с которым ознакомился "Интерфакс". В частности, суммарный объем размещений облигаций эмитентов МСП за период действия этого механизма в 2019-2023 гг. достиг 34 млрд рублей.

Мосбиржа предлагает сохранить меры поддержки по выходу на фондовый рынок при продлении нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" до 2030 года и распространить их на сегмент малых технологических компаний и компаний МСП+ (с выручкой до 10 млрд рублей), предусмотрев частичное субсидирование понесенных затрат по размещению акций на бирже.

Действующие критерии отнесения компаний к МСП, позволяющие претендовать на получение субсидий (не более 250 сотрудников, выручка до 2 млрд рублей), сдерживают развитие рынка IPO для быстрорастущих компаний, считает биржа.

Для стимулирования выхода непубличных компаний на рынок также предлагается рассмотреть возможность увеличения налогового вычета для покрытия расходов, связанных с организацией первичного размещения и поддержкой листинга.

Многие компании нуждаются в привлечении pre-IPO финансирования, добавляет биржа. "Данная потребность может быть обеспечена путем создания линейки pre-IPO фондов как качественной инфраструктуры для подготовки эмитентов к выходу на IPO компаний, обладающих инвестиционным потенциалом", - отмечает в письме. Формировать pre-IPO фонды, по мнению Мосбиржи, можно на условиях государственно-частного партнерства.

Биржа также предлагает ввести налоговые стимулы для граждан, среди которых освобождение от уплаты НДФЛ с дивидендов по акциям российских компаний, купленных на ИИС, а также c доходов от продажи акций, приобретенных в ходе публичного размещения, при условии непрерывного владения ими более года.

"Банк России получил такое письмо и рассмотрит его в установленном порядке. Предложения Московской биржи заслуживают внимания и будут обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. Пока комментарии преждевременны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

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