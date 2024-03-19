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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Принят закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения граждан

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений.

Документ (№462670-8) правительство внесло в парламент в октябре 2023 г.

Налоговые вычеты по НДФЛ вводятся на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), при выплате негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста; вычеты в сумме уплаченных взносов по договорам долгосрочных сбережений, формируемых в НПФ; в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3), открытый с 1 января 2024 г., а также в сумме положительного финансового результата, полученного по данному ИИС.

Размер вычета - в пределах 400 тыс. рублей в год.

"Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут соответственно: факт получения негосударственной пенсии, основания назначения выплат по договору долгосрочных сбережений наступают не ранее 10 лет с даты его заключения и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет, в переходный период не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет", - говорится в пояснительной записке.

"Следует отметить, что действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года", - отмечают авторы документа.

Ко второму чтению в текст принятого закона была внесена поправка, которая освобождает от НДС услуги негосударственных пенсионных фондов по формированию долгосрочных сбережений граждан. Поправки вносятся в ст. 149 Налогового кодекса (НК). Сейчас от НДС освобождены услуги по страхованию, сострахованию и перестрахованию, оказываемые страховщиками, а также услуги по негосударственному пенсионному обеспечению.

Отмена НДС распространяется на операции, совершенные начиная с 1 января 2024 г.

Госдума
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