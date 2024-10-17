"АПРИ" готов платить за акции несогласным с поручительствами за "дочек" по 9,59 рубля

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Девелопер "АПРИ" будет выкупать акции по цене 9,59 рубля за штуку у несогласных со сделками по предоставлению поручительств по кредитам дочерних компаний, которые акционерам предстоит рассмотреть на внеочередном собрании в ноябре, говорится в сообщении компании.

Собрание пройдет в заочной форме 20 ноября, прием бюллетеней для голосования будет завершен 19 ноября. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, а также право требовать выкуп, составляется по состоянию на 28 октября 2024 года.

"АПРИ" этим летом провел IPO, акции были размещены по верхней границе диапазона - 9,7 рубля за штуку. Компания разместила 79% от предложенного объема допэмиссии, привлекла 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей. Free float - около 8%. Номинал бумаг - 1 рубль.

По данным "Мосбиржи", в первые часы торгов 17 октября диапазон цен на акции "АПРИ" составлял 10,175-10,275 рубля за бумагу.

Согласно сообщению компании, в повестку внеочередного собрания включены вопросы о последующем одобрении сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой. Они касаются предоставления девелопером местному отделению Сбербанка поручительств во исполнение всех обязательств пяти дочерних компаний "АПРИ": ООО "Специализированный застройщик "Привилегия-2", ООО "Специализированный застройщик "АПРИ Флай Курорт", ООО "Специализированный застройщик "Привилегия Партнерс-3", ООО "Специализированный застройщик "45-й Квартал" и ООО "Специализированный застройщик "АПРИ Нева".

Кроме того, акционерам предстоит рассмотреть вопросы об одобрении заключения допсоглашения №1 к договору поручительства между "АПРИ" и Сбербанком от 7 мая 2024 года, а также о предоставлении "АПРИ" согласия на само поручительство.

Требования о выкупе акций у держателей, голосовавших "против" либо не принимавших участия в голосовании, должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решений внеочередным собранием акционеров.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В последние годы работает и в других регионах. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. География присутствия - Челябинск, Екатеринбург, Владивосток, несколько регионов Южного федерального округа.

Согласно отчету ПАО "АПРИ", мажоритарный владелец - ООО "ОК-Финанс" - после IPO владеет 84,3% уставного капитала девелопера, еще одному крупному совладельцу Виктору Иванову принадлежит 7,5%.

В "ОК-Финанс", по данным ЕГРЮЛ, 43,7% принадлежит Тимофею Карабинцеву, 21% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также участниками "ОК-Финанс" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,1%) и президент ПАО Владимир Савченков (4,4%).