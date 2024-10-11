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Минсельхоз США снизил прогноз по сбору пшеницы в России и сохранил прогноз по экспорту

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в октябрьском обзоре сохранил на уровне 48 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 года). Эта оценка держится пятый месяц подряд. Майский прогноз составлял 52 млн тонн. Оценка сбора пшеницы в России в этом году снизилась до 82 млн тонн с 83 млн тонн по сентябрьскому прогнозу.

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Прогноз экспорта ближайшего конкурента - Евросоюза - в очередной раз снижен - до 30 млн тонн с 31,5 млн тонн месяцем ранее. Сентябрьский прогноз по сравнению с августом упал на 3,5 млн тонн.

Прогноз экспорта фуражного зерна из России Минсельхоз США снизил до 7 млн тонн с 8,1 млн тонн месяцем ранее. Сбор этого зерна оценен в 35,5 против 36,8 млн тонн в сентябрьском обзоре.

Снижены и оценки производства и экспорта кукурузы. Как считают эксперты, ее сбор в этом году составит 13 млн тонн (13,5 млн тонн по сентябрьскому прогнозу), экспорт - 3,3 млн тонн (3,8 млн тонн).

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 794,88 млн тонн (796,88 млн тонн по сентябрьской оценке), фуражного зерна - 1 млрд 500,11 млн тонн (1 млрд 502,45 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 217,19 млн тонн (1 млрд 218,57 млн тонн).

Минсельхоз США Евросоюз Крым
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