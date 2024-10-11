Минсельхоз поддержал инициативу развивать экспорт зерна без посредников

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз поддержал инициативу участников Союза экспортеров зерна по развития прямых продаж зерна на экспорт, минуя трейдеров и посредников из третьих стран, сообщил союз после совещания о развитии зернового экспорта.

"В частности, российские экспортеры взяли на себя обязательство не предоставлять российское зерно по сделкам "backing" иностранным победителям тендеров, исходят из принципа "российское зерно должно поставляться потребителям только российскими экспортерами", - говорится в сообщении.

"Союз экспортеров зерна не видит экономической целесообразности привлекать иностранных трейдеров и разномастных посредников для поставок российского зерна международным клиентам. Порочную практику последних месяцев, вызванную бурной активностью и демпингом некоторых "новых" экспортеров, необходимо искоренять", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, участники совещания пришли к решению о целесообразности развития саморегулирования сферы торговли и экспорта зерна и зернобобовых. В связи с этим союз решил возобновить юридическую проработку вопроса создания саморегулируемой организации (СРО) на зерновом рынке с учетом положительного опыта создания отраслевого СРО в области виноградарства и виноделия.

"Союз экспортеров зерна планирует осуществлять мониторинг ценовой конъюнктуры мирового зернового рынка и расчет ценовых индикаторов, востребованных российскими профессиональными участниками рынка зерна в качестве ценовых ориентиров для осуществления экономически эффективной деятельности по организации прямых поставок российской зерновой, а в перспективе и зернобобовой продукции на мировой рынок", - говорится в сообщении.

В начале октября союз предостерег зернотрейдеров от вывоза российского зерна за бесценок ради получения большей доли в экспортной квоте и в связи с этим планировал обратиться в Минсельхоз с предложением пересмотреть методику распределения квоты. Экспортная квота на зерно вводится в России с 15 февраля по 30 июня ежегодно, ее основная часть (90%) распределяется по историческому принципу.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего сельхозгода (июль-сентябрь) Россия, по предварительным данным, экспортировала около 17 млн тонн зерна. Это, как считают в союзе, "превышает разумные параметры, исходя из экспортного потенциала сезона и спроса на мировом рынке".

"Необходимо остудить энтузиазм некоторых компаний и предпринимателей, которые буквально за бесценок вывозят отечественное зерно в третьи страны в расчете получить повышенную квоту. Нет никаких причин экспортировать российское зерно по столь низким ценам", - заявлял тогда председатель правления союза Эдуард Зернин.

По его словам, действия некоторых экспортеров наносят прямой финансовый ущерб российским аграриям, а также репутации России на мировом рынке зерна.