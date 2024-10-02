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Производство сельхозпродукции в РФ в августе снизилось на 14,7%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в РФ в августе этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилось на 14,7%, за восемь месяцев - на 3,2%, сообщил Росстат в среду.

В августе прошлого года динамика сельхозпроизводства также была отрицательной - минус 7,8%, за восемь месяцев - минус 2,1%.

Хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в августе произвели продукции, по предварительной оценке, в действующих ценах, на 925,1 млрд рублей, в январе-августе - на 4 трлн 310,7 млрд рублей.

Росстат также сообщил, что, по данным на 1 сентября, по расчетам, было намолочено 85,2 млн тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 14,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сахарной свеклы накопано 3,8 млн тонн (на 3,1% меньше), подсолнечника собрано 0,9 млн тонн (в 2,3 раза больше). Сбор картофеля был на 7,2% ниже прошлогоднего, овощей - на 0,6%.

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 63,6% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 65,7% (к этому времени в прошлом году - на 66,6%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать около 33,8% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).

Росстат
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