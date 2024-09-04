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Минэнерго РФ планирует до конца года выбрать вариант покрытия энергодефицита в Москве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ планирует до конца 2024 г. выбрать подходящий вариант покрытия энергодефицита в Москве, рассказал замминистра энергетики Евгений Грабчак журналистам в кулуарах ВЭФ-2024.

"По Москве основная тема - что с постоянным током делать", - отметил замминистра.

По его словам, после ВЭФ в правительстве планируется совещание по вопросам финансирования проектов по постоянному току и в целом по энергетике Москвы.

"В любом случае нам нужно будет до конца года принимать решение по генерации в Москве, выбирать из подходящих вариантов", - констатировал Грабчак.

"Системный оператор" в обосновывающих материалах к проекту генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. оценивал дефицит энергомощности в южной части энергосистемы Москвы и Московской области с учетом роста энергопотребления к 2030 г. в 564 МВт, а к 2042 г. - до 3151 МВт.

"Системный оператор" предлагает закрыть это дефицит за счет электросетевого строительства, строительства в южной части энергосистемы Москвы и Московской области объектов генерации мощностью 1000 МВт, а также за счет избыточных частей энергосистемы РФ, в частности Курской и Нововоронежской АЭС.

Новая ТЭС в южной части энергосистемы Москвы и Московской области мощностью 1000 МВт на основе паросиловой установки должна заработать к 2030 г., говорится в материалах "Системного оператора".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источники, что власти Москвы и "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") обсуждают строительство к 2028-2029 гг. двух новых энергоблоков мощностью около 259 МВт каждый на базе столичных ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 для покрытия энергодефицита.

Минэнерго РФ Евгений Грабчак Москва энергодефицит
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