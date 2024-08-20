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В московском регионе предложили построить к 2030 г. ТЭС мощностью 1 ГВт для покрытия энергодефицита

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Дефицит энергомощности в южной части энергосистемы Москвы и Московской области с учетом роста энергопотребления к 2030 г. составит 564 МВт, а к 2042 г. увеличится до 3151 МВт, говорится в обосновывающих материалах "Системного оператора" к проекту генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г.

Согласно документу, прогнозируемый непокрываемый дефицит энергомощности в регионе к 2030 г. составит 1564 МВт. За счет реализации ряда мероприятий электросетевого строительства его удастся снизить до 564 МВт. Однако дальнейший рост энергопотребления в столичном регионе увеличит непокрываемый дефицит до 3151 МВт к 2042 г.

Частичное покрытие этого дефицита возможно за счет строительства в южной части энергосистемы Москвы и Московской области объектов генерации мощностью 1000 МВт. Оставшиеся 2151 МВт целесообразно покрыть за счет избыточных частей энергосистемы РФ, в частности Курской и Нововоронежской АЭС, говорится в материалах.

Новая ТЭС в южной части энергосистемы Москвы и Московской области мощностью 1000 МВт на основе паросиловой установки должна заработать к 2030 г., говорится в перечне планируемых к строительству объектов генерации, также опубликованном "Системным оператором".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источники, что власти Москвы и "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") обсуждают строительство к 2028-2029 гг. двух новых энергоблоков мощностью около 259 МВт каждый на базе столичных ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 для покрытия энергодефицита.

Системный оператор Московская область Москва
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