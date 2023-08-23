Россия за 7 месяцев увеличила производство БАДов почти на 17%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В России растет производство биологически активных добавок к пище (БАД) на фоне сокращения их импорта. Как сообщил Росстат, за январь-июль 2023 года было выпущено БАДов 12,2 тысячи тонн, на 17,1% больше, чем годом ранее.

В июле в годовом выражении производство подскочило почти на треть, но по сравнению с июнем этого года сократилось на 4%. Причем темпы ежемесячного отставания замедляются. К примеру, в мае по сравнению с апрелем разрыв составлял 13,4%.

По оценкам BusinesStat, в 2022 году импорт БАДов в России снизился на 20,3% и составил 87,9 млн упаковок. Больше всего сократили поставки Германия (на 9 млн упаковок), Литва (на 8,3 млн), Нидерланды (на 4 млн упаковок).

Наиболее крупные производители этой продукции в России - "Эвалар", "Отисифарм", "Аквион", "Нижфарм", "Алтайвитамины", "Марбиофарм", "Фармстандарт-Уфавита", "Юнифарм" и другие.